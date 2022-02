Bewusstlose Frau beraubt

Die Polizei in Dortmund fahndet nach einem Mann, der einer 31 Jahre alten Frau am 20.

Oktober vergangenen Jahres vor einem Café angebliches Parfüm zum Kauf angeboten haben soll. Als sie daran gerochen habe, sei die Frau ohnmächtig geworden. In der Phase ihrer Bewusstlosigkeit habe der Unbekannte ihr Tablet sowie Bargeld entwendet. Die Polizei fahndet jetzt mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem augenscheinlich jungen Mann. Die zeitliche Verzögerung erkläre sich daher, dass zunächst alle anderen Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sein müssten, bevor man zu einer solchen Öffentlichkeitsfahndung übergehe, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Dortmund.