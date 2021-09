BGH bestätigt Verurteilung wegen Mordes aus Polizistenhass

Karlsruhe/Essen (dpa)

Ein Drogendealer aus Gelsenkirchen, der bei einem Polizeieinsatz in seiner Wohnung einen SEK-Mann erschossen hatte, ist rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf die Revision des Angeklagten und auch die der Staatsanwaltschaft, wie die obersten Strafrichterinnen und -richter in Karlsruhe am Donnerstag mitteilten. (Az. 4 StR 170/21)

Von dpa