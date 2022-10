BGH prüft kombinierte Kauf- und Mietverträge für Pfand-Autos

Karlsruhe (dpa)

Ob ein bundesweit tätiger Pfandleiher Autos kaufen, dann an die Verkäufer vermieten und nach einigen Monaten versteigern darf, prüft der Bundesgerichtshof (BGH). Vorherige Instanzen hatten in den Konstrukten aus kombinierten Kauf- und Mietverträgen verbotene Rückkaufsgeschäfte oder ein wucherähnliches Geschäft gesehen. Die obersten Zivilrichterinnen und -richter wollen dazu am 16. November urteilen, wie sie am Mittwoch ankündigten. (Az. VIII ZR 221/21 u.a.)

Von dpa