BGH: Streit wegen Wärmedämmung über Grundstücksgrenze

Karlsruhe (dpa)

Der Bundesgerichtshof verhandelt am heutigen Freitag (9.30 Uhr) einen Nachbarschaftsstreit in Köln, der wegen einer geplanten Wärmedämmung eines Hauses ausgebrochen ist. Das Mehrfamilienhaus, das direkt an der Grundstücksgrenze steht, soll eine nachträgliche Außendämmung bekommen. Die Frage ist, ob der Eigentümer des Nachbargrundstücks den dadurch entstehenden leichten Überbau auf sein Grundstück dulden muss. Mit einem Urteil wird nicht mehr am Freitag gerechnet (Az. V ZR 115/20).

