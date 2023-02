BGH urteilt erneut zu tödlichem Raser-Unfall von Moers

Karlsruhe (dpa)

War es doch Mord? Nach einem tödlichen Raser-Unfall in Moers westlich von Duisburg will der Bundesgerichtshof (BGH) heute ab 13.00 Uhr sein zweites Urteil gegen den hauptverantwortlichen Fahrer verkünden. Die Staatsanwaltschaft und die Familie des Opfers wollen in Karlsruhe erreichen, dass der Mann doch noch wegen Mordes verurteilt wird. (Az. 4 StR 211/22)

Von dpa