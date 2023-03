Bielefeld hofft auf weiteren Koschinat-Schub

Bielefeld (dpa/lnw)

Fußball Zweitligist Arminia Bielefeld hofft auf einen weiteren Schritt Richtung Klassenverbleib. Nach dem umjubelten Debüt des neuen Trainers Uwe Koschinat beim 3:1-Erfolg gegen Tabellenführer SV Darmstadt, der zum Sprung aus der Abstiegszone verhalf, empfangen die Ostwestfalen am Freitag den 1. FC Nürnberg (18:30/Sky) in der Schüco Arena. Der 51 Jahre alte Fußball-Lehrer glaubt an eine mutmachende Wirkung des Überraschungserfolges gegen Darmstadt: «Die Mannschaft hat in allen Mannschaftsteilen einen konzentrierten Eindruck auf mich gemacht, sie wirkte aber auch gelöster.»

Von dpa