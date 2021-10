Bielefeld hofft gegen FC Augsburg auf ersten Saisonsieg

Bielefeld (dpa/lnw)

Bielefelds Trainer Frank Kramer sehnt vor dem Kellerduell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim Tabellennachbarn FC Augsburg den ersten Saisonsieg herbei. «Natürlich schaut man auf die Tabelle, auch wenn sie noch nicht so aussagekräftig ist. Und da spielen, Stand jetzt, zwei direkte Konkurrenten gegeneinander. Das sind die Spiele, da geht es auch am 8. Spieltag in die Crunchtime», sagte der Coach am Freitag.

Von dpa