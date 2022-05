Bielefeld in Bochum wieder mit Abwehr-Routinier Brunner

Bochum (dpa)

Arminia Bielefeld kann in der wichtigen Bundesligapartie beim VfL Bochum womöglich wieder auf Stamm- Abwehrspieler Cédric Brunner zurückgreifen. Ob der 28-Jährige an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) spielen kann, entscheide sich kurzfristig, teilte die Arminia am Donnerstag mit.

Von dpa