Bielefeld-Manager Arabi lobt Trainer Forte

Bielefeld (dpa/lnw)

Sportchef Samir Arabi findet trotz des Fehlstarts mit zwei Niederlagen von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld in der 2. Liga nur lobende Worte für den neuen Trainer Uli Forte. «Die Arbeit des Trainer-Teams geht auf jeden Fall in die richtige Richtung», sagte Arabi am Donnerstag: «Man spürt, dass sie eine unheimliche Energie in die Truppe gebracht haben. Von daher bin ich zuversichtlich, dass sie es schnell schaffen werden, die Mannschaft zu einer homogenen Einheit zu machen.»

Von dpa