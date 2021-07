Bielefeld mit Leihspieler ins Trainingslager nach Österreich

Konstantin Rausch ist als Leihspieler mit Arminia Bielefeld in das Trainingslager nach Österreich gereist. Der zuletzt für Dynamo Moskau aktive und seit Januar vereinslose 31 Jahre alte Linksverteidiger will sich beim Fußball-Bundesligisten fit halten. Vertragsgespräche mit dem einstigen Profi in Hannover, Stuttgart, Darmstadt und Köln sind aber nicht geplant. «Nach dem Trainingslager werden sich die Wege wieder trennen. Eine Verpflichtung von Rausch steht nicht im Raum», teilte die Arminia am Freitag via Twitter mit.

Beim Abflug des Tabellen-15. der vergangenen Saison fehlte nur Olympia-Teilnehmer Amos Pieper. Die Trainingsgruppe für den achttägigen Aufenthalt in Scheffau umfasst 23 Profis. Während dieser Zeit stehen Testspiele gegen den russischen Erstligisten FK Krasnodar (18. Juli/15.30 Uhr) in Schwaz und den Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart (23. Juli/16.15 Uhr) in Kufstein an.