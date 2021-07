Bielefeld verleiht Niemann an österreichischen Erstligisten

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Offensivspieler Noel Niemann zum österreichischen Erstligisten TSV Hartberg verliehen. Der 22-Jährige, der bei den Ostwestfalen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 hat, soll in der kommenden Saison Spielpraxis in Hartberg sammeln. Dies teilte der Club am Dienstag mit. In der abgelaufenen Spielzeit kam Niemann für die Arminia nur zu einem Pflichtspieleinsatz im DFB-Pokal. «Für Noel ist es wichtig, konstant Spielpraxis auf hohem Niveau zu bekommen, um die gute Entwicklung fortzusetzen. Genau diese Möglichkeit hat er beim TSV Hartberg», sagte Bielefelds Geschäftsführer Sport Samir Arabi.