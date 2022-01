Bielefeld verpflichtet Amerikaner Bello: Vertrag bis 2026

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Linksverteidiger George Bello verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, unterschrieb der 20 Jahre alte Amerikaner von Atlanta United einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. «Mit George bekommen wir einen sehr schnellen und dynamischen Linksverteidiger mit ausgeprägtem Offensivdrang. Er ist ein guter Junge, der diese typisch US-amerikanische Euphorie mitbringt und etwas bewegen will», kommentierte Arminia-Cheftrainer Frank Kramer. Dem Vernehmen nach zahlen die Ostwestfalen eine sechsstellige Ablösesumme.

Bello freut sich auf die neue Herausforderung in Bielefeld und der Bundesliga: «Durch meinen Wechsel zu Arminia geht für mich ein Traum in Erfüllung, denn ich wollte schon immer Fußball in Europa spielen. Ich kann es kaum erwarten loszulegen.»