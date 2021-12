Bielefeld wartet auf ersten Heimsieg: Czyborra fehlt weiter

Bielefeld (dpa/lnw)

Arminia Bielefeld muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga weiterhin auf Lennart Czyborra (Blinddarm-Operation) verzichten. Vor dem Duell mit dem 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) bangt Cheftrainer Frank Kramer zudem um den Einsatz des erkrankten Sebastian Vasiliadis. «Sollte er am Freitag ins Training einsteigen, ist er sicherlich noch ein Kandidat. Er hat unser Zentrum in den letzten Spielen gut stabilisiert», befand der Bielefelder Coach, der mit seinem Team immer noch auf den ersten Heimsieg der Saison wartet.

Von dpa