Bielefeld wohl mit Zugang Castro nach Freiburg

Bielefeld (dpa)

Neuzugang Gonzalo Castro dürfte am Samstag für Arminia Bielefeld sogleich seinen Einstand in der Partie beim SC Freiburg geben. Trotz einiger Monate ohne Vereinszugehörigkeit sieht Arminen-Coach Frank Kramer kaum noch Aufholbedarf beim 34 Jahre alten früheren Nationalspieler. «Dafür haben wir ihn geholt, dass er sofort helfen kann», sagte Kramer am Donnerstag.

Von dpa