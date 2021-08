Bielefelder Talente Consbruch und Müller verliehen

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld verleiht die beiden Nachwuchsspieler Jomaine Consbruch und Sebastian Müller (20) zum Drittligaclub Eintracht Braunschweig. Dort soll das Duo in der laufenden Saison häufiger eingesetzt werden. Dies teilten die Ostwestfalen am Mittwoch mit. «Jomaine und Basti haben sich im Laufe der bisherigen Vorbereitung sehr bemüht und gut präsentiert. Es ist aber enorm wichtig, dass beide in dieser Entwicklungsphase Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau sammeln können», begründete Arminias Geschäftsführer Samir Arabi die Entscheidung.