Biene soll Unfall von Taxifahrer verursacht haben

Der Wagen mit einem 61-Jährigen am Steuer stieß hinter einer Kreuzung frontal gegen einen Baum, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der Fahrer habe danach angegeben, er sei etwa zehn Minuten vor dem Unfall von einer Biene in den Hals gestochen worden. An der Kreuzung sei ihm plötzlich schwindelig geworden, dann habe er das Bewusstsein verloren. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus.