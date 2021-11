Bierkasten und Blumen: Täter entschuldigt sich bei Polizei

Mettmann/Essen (dpa/lnw)

Mit einem Kasten Bier und Blumen hat sich ein junger mutmaßlicher Straftäter bei der Polizei des Kreises Mettmann für seine zuvor begangenen Taten entschuldigt. Die Zuwendung aber kam nicht gut an. Der 21-Jährige aus Velbert wurde laut Mitteilung der Polizei von Montag umgehend in eine Psychiatrie gebracht. Zuvor soll der Mann am Samstagabend mit seinem Auto gleich zweimal in den Eingangsbereich einer Tankstelle gefahren sein und einen großen Schaden angerichtet haben. Ein Mitarbeiter rief die Polizei, die kam aber zu spät.

Von dpa