Binnenschiffer aus Bayern mit Poller erschlagen

Düsseldorf (dpa)

Weil er sich gestört gefühlt hat, soll ein Obdachloser in Düsseldorf einen jungen Binnenschiffer aus Bayern mit einem Poller erschlagen haben. Gegen den 55-Jährigen sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, berichteten die Ermittler am Montag. Der Tat sei in der Nacht zum Samstag ein Streit vorausgegangen.

Von dpa