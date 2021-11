Bis Ende September 50 neue Windräder in NRW in Betrieb

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres einige neue Windenergieanlagen mehr an Land in Betrieb gegangen als im Vorjahreszeitraum. Ans Netz kamen von Januar bis September 50 Anlagen, im vergangenen Jahr waren es in dem Zeitraum 45 Anlagen. Das geht aus einer Übersicht der Fachagentur Wind an Land hervor. Mit Blick auf die regionale Verteilung in NRW liegt der Kreis Coesfeld im Münsterland mit 20 neuen Windrädern klar vorne. Jeweils sechs Anlagen kamen im Kreis Euskirchen und im Rhein-Kreis Neuss dazu sowie jeweils drei in Recklinghausen und im Kreis Paderborn.

Von dpa