«Blackout»: NRW-Krisenstab hat Ausweichquartier in Münster

Köln (dpa/lnw)

Im Fall eines längeren Komplett-Stromausfalls in der Landeshauptstadt Düsseldorf kann der Krisenstab der NRW-Landesregierung in ein Ausweichquartier in Münster ziehen. «Bei unvorhersehbaren Ereignissen gibt es einen Ausweichsitz für den Krisenstab außerhalb des Rheinlandes», sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Freitag). Dabei handele es sich um das Institut der Feuerwehr in Münster. Dorthin könnten sich die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre notfalls zurückziehen. Für die Besetzung des Krisenstabs stünden außerdem rund 150 speziell geschulte Mitarbeiter aus dem Innenministerium bereit.

Von dpa