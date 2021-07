Blasmusik, Brezeln und Pieks: Frühschoppen am Impfzentrum

Mit Blasmusik, Brezeln und einem Bier ohne Alkohol will der Kreis Olpe im Sauerland Ungeimpfte für die Coronaschutz-Impfung motivieren. Zum Frühshoppen am Impfzentrum in Attendorn spielt heute (11 Uhr) die Stimmungskapelle des Musikvereins «Hoffnung» Hünsborn. Aufgerufen sind alle ab zwölf Jahren, die noch kein Impfangebot erhalten haben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, verabreicht werden alle Corona-Vakzine. Anschließend kann mit einem alkoholfreien Bier auf die Impfung angestoßen werden. Mit der Aktion will der Kreis an den großen Erfolg der Vorwoche anknüpfen. Ein DJ hatte zur Impfparty aufgelegt.