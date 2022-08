Bochum fehlen drei Linksverteidiger: Heintz im Kader

Bochum (dpa)

Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss im ersten Auswärtsspiel der Saison bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) weiterhin auf die drei angeschlagenen Linksverteidiger Bruno Soares, Jannes Horn und Konstantinos Stafylidis verzichten. Damit erhöht sich die Chance für den an diesem Donnerstag von Union Berlin verpflichteten Defensivspezialisten Dominique Heintz auf seinen ersten Einsatz für die Revierelf. «Er hat bereits mit uns trainiert, macht einen guten Eindruck und weiß, auf was es ankommt», sagte VfL-Coach Thomas Reis. Heintz werde aber definitiv nicht die Position des Linksverteidigers übernehmen, betonte Reis.

Von dpa