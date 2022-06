Bochum feiert 700. Geburtstag mit Bürgerfest und Picknick

Bochum (dpa/lnw)

Mit einem bunten Programm in der Innenstadt hat Bochum noch einmal seinen 700. Geburtstag gefeiert. Am Sonntag wurden Teile des Zentrums zu einer Festmeile für Fußgänger umfunktioniert. Es sei schön voll, berichtete ein Sprecher von Bochum Marketing. Rund 100 lokale und internationale Vereine beteiligten sich an einem vielfältigen kulinarischen und kulturellen Programm. So traten ukrainische Sängerinnen auf und ein Trommelkonzert einer koreanischen Schule wurde aufgeführt.

Von dpa