Bochum nach 0:7 mit vier Änderungen, Freiburg ohne Eggestein

Freiburg (dpa)

Nach dem 0:7 in der Vorwoche gegen den FC Bayern München verändert VfL Bochums Trainer Thomas Reis seine Mannschaft für das Spiel in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg auf vier Positionen. In der Defensive beginnen an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) Konstantinos Stafylidis und Erhan Masovic. Zudem kommt Neuzugang Jacek Goralski zu seinem Startelf-Debüt. Das Offensivspiel des noch punktlosen Schlusslichts soll Gerrit Holtmann ankurbeln.

Von dpa