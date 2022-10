Bochum setzt in Abwehr auf Heintz

Wolfsburg (dpa)

Fußball-Bundesligist VfL Bochum setzt in der Partie beim VfL Wolfsburg im Defensivzentrum auf Dominique Heintz. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger ersetzt den angeschlagenen Erhan Masovic, der im Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen muskulärer Probleme ausfällt. Daneben nimmt Gäste-Trainer Thomas Letsch im Vergleich zum überraschenden 2:1-Erfolg in der Vorwoche gegen Tabellenführer Union Berlin keine Änderungen vor.

Von dpa