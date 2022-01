Bochum verleiht Angreifer Ganvoula nach Brügge

Bochums Silvère Ganvoula (r) und Lukas Gugganig von Osnabrück versuchen an den Ball zu kommen.

Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird der Angreifer an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge verliehen. Die Leihe ist bis zum 30. Juni 2022 befristet und beinhaltet keine Kaufoption. Der 25 Jahre Kongolese hat für den Revierclub bislang 94 Pflichtspiele bestritten, darunter neun Partien in der aktuellen Bundesligasaison. «Für Silvère Ganvoula besteht nun die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln und sich auf hohem Niveau zu beweisen. Wir werden seine Entwicklung dort beobachten», sagte Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.