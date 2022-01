Bochum will Köln nach Pokal-Aus nicht unterschätzen

Bochum (dpa)

Trotz des Pokal-Ausscheidens des 1. FC Köln stellt sich Bochum auf ein herausforderndes Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ein. «Die Kölner haben im Pokal ein bitteres Aus erlebt», sagte VfL-Trainer Thomas Reis am Freitag über das DFB-Achtelfinale zwischen Köln und dem Fußball-Zweitligisten Hamburger SV (3:4). «Aber das soll uns nicht interessieren. In der Liga haben sie schon grandiose Leistungen gezeigt.»

Von dpa