Bochum will zurück in Erfolgsspur: «Anderes Gesicht zeigen»

Bochum (dpa)

Der VfL Bochum hofft nach dem schwachen Auftritt in Bielefeld (0:2) auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur. «Die Mannschaft ist definitiv gewillt, ein anderes Gesicht zu zeigen. Das war nicht das Gesicht, das uns in dieser Saison dahin gebracht hat, wo wir stehen», sagte Fußball-Lehrer Thomas Reis vor dem Hinrunden-Abschluss des Aufsteigers am Samstag ( (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin. Reis setzt auf die Heimstärke des Tabellenzwölften: «Du spielst zu Hause, du willst das Jahr mit einem positiven Ergebnis beenden. Dann kann jeder sagen, dass das 2021 ein besonderes Jahr für den Verein war. Wir hoffen, dass die Festung Ruhrstadion bestehen bleibt.»

