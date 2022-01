Bochums Trainer Reis: Elfer-Diskussion «absolut lächerlich»

Bochum (dpa)

Bochums Trainer Thomas Reis will nach dem jüngsten Strafstoß-Disput zwischen seinen Offensivspielern Sebastian Polter und Milos Pantovic demnächst eine klarere Elfmeter-Reihenfolge kommunizieren. «Wir werden in Zukunft einen Zettel aushängen, vielleicht die Namen draufschreiben, so dass auch jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat», sagte der 48-Jährige einen Tag vor dem erneuten aufeinandertreffen seines VfL mit dem 1. FSV Mainz 05 an diesem Dienstag (20.45 Uhr/Sky) im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Von dpa