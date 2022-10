Bochums Trainer: «Wir wollen Stuttgart hinter uns lassen»

Bochum (dpa)

Der VfL Bochum tritt nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga mit Zuversicht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Kellerduell beim Tabellenvorletzten VfB Stuttgart an. «Es sind Steine abgefallen, das hat man den Jungs in der Trainingswoche angemerkt. Wir haben uns an Stuttgart rangekämpft und jetzt wollen wir sie auch hinter uns lassen. Dafür müssen wir mutig sein», sagte Bochums Trainer Thomas Letsch am Donnerstag. Schlusslicht Bochum hatte am vergangenen Wochenende mit dem 3:0 gegen Eintracht Frankfurt den ersten Saisonsieg gefeiert und steht in der Tabelle einen Punkt hinter Stuttgart.

Von dpa