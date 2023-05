Bombe in Essen entschärft: Sperrungen werden aufgehoben

Essen (dpa/lnw)

In Essen ist am Montag eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe erfolgreich entschärft worden. Alle Sperrungen sollten nach und nach wieder aufgehoben werden, wie die Stadt Essen am Abend mitteilte. Etwa 600 Anwohner hatten zuvor ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Auch die Autobahnen A40 und A52 im Bereich Essen-Frillendorf mussten voll gesperrt werden. Der Fernverkehr wurde laut Bahn nach Essen umgeleitet, der Nahverkehr verkehrte zwischen Essen und Bochum während der Entschärfung nicht.

Von dpa