Bombenentschärfung in Mülheim: A40 betroffen

Mülheim (dpa/lnw)

Wegen einer kurzfristig geplanten Bombenentschärfung in Mülheim an der Ruhr werden zwei Anschlussstellen der A40 am Donnerstagnachmittag gesperrt. Die vorübergehende Vollsperrung betreffe die Zu- und Abfahrten Mülheim-Heißen und Mülheim-Winkhausen, teilte die Stadt mit. Zudem seien Evakuierungen im Stadtteil Winkhausen eingeleitet, wo man am Morgen eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden habe. Der Blindgänger solle in Abstimmung mit dem Kampfmittelräumdienst gegen 16.30 Uhr entschärft werden.

Von dpa