Bombenentschärfung: Mehr als 5000 Betroffene

Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger war demnach am Vormittag bei Gleisbauarbeiten auf einem Bahngelände an der Eisenbahnstraße entdeckt worden. Am späten Abend war die Entschärfung abgeschlossen. Der Bahnverkehr zwischen Mönchengladbach und Aachen konnte wieder aufgenommen werden. Die weiträumigen Straßensperrungen in Rheydt wurden wieder aufgehoben.

Bereits am 13. November hatte man auf demselben Bahngelände einen Blindgänger gefunden und erfolgreich entschärft.