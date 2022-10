Borussia Dortmund ohne Reus und Malen gegen Stuttgart

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund muss im Spiel gegen den VfB Stuttgart auf Kapitän Marco Reus verzichten. Der 33 Jahre alte Fußball-Nationalspieler steht wegen anhaltender Probleme am Sprunggelenk nicht im Kader für die Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Dortmund. Reus hatte in der Vorwoche nach zuvor mehrwöchiger Zwangspause im Spiel des Revierclubs bei Union Berlin (0:2) sein Comeback gefeiert, danach aber wieder über Probleme geklagt.

Von dpa