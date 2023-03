Borussia-Geschäftsführer widerspricht Eberls Fan-Kritik

Berlin (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers hat die Kritik von Ex-Manager Max Eberl an der Gladbacher Fanszene zurückgewiesen. «Fußballfans sind emotional, und verletzte Gefühle führen zu Äußerungen, die auch mal etwas derber ausfallen. Wir haben im Vorfeld des Spiels dazu aufgefordert, die Wortwahl zu mäßigen, und das ist unserer Meinung nach auch gehört worden. Gladbach-Fans zu verunglimpfen, wird dieser riesigen, gewachsenen Anhängerschaft nicht gerecht, das ist nicht in Ordnung und absolut fehl am Platze», sagte Schippers der Düsseldorfer «Rheinischen Post». «Wir würden uns wirklich wünschen, dass von allen Seiten endlich Ruhe in die Sache kommt», ergänzte er.

Von dpa