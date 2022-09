Brand am fahrenden Zug

Es hatte am Sonntagabend eine Rauchentwicklung an einem der hinteren Personenwagen gegeben, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Lokführer habe den ICE daraufhin sofort in den Bochumer Hauptbahnhof gefahren, wo der Zug evakuiert und stromlos geschaltet worden sei. Als die Feuerwehr eintraf, konnte den Angaben zufolge keine Rauchentwicklung mehr festgestellt werden. Alle Gleise wurden während des Einsatzes aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Brandursache ist laut Feuerwehr unklar, verletzt wurde niemand.