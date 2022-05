Brand auf gerodeter Fläche: Löschwasser per Hubschrauber

Mit Unterstützung der Feuerwehren von Euskirchen, Rheinbach, Bad Münstereifel und Weilerswist sei der Brand unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Euskirchen am Mittwoch. Wind fache den Brand immer wieder an. Die Bundespolizei setze Hubschrauber ein und transportiere damit in großen Behältern Löschwasser zum Brandort. Auch Landwirte brächten Wasser. Die Waldfläche liegt in der Nähe der Steinbachtalsperre, die jedoch nach einem drohenden Dammbruchs im Juli-Hochwasser des vorigen Jahres derzeit kein Wasser führt.