Brand bei Verpackungsfirma: Feuerwehreinsatz dauert an

Auf dem Betriebsgelände eines großen Verpackungsherstellers im ostwestfälischen Lübbecke ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand im Dachbereich einer Halle sei gegen 11.45 Uhr gemeldet worden. Alle Löschzüge der Lübbecker Feuerwehr seien ausgerückt, um den Brand zu bekämpfen», sagte ein Feuerwehrsprecher.

Von der Feuerwehr im benachbarten Espelkamp sei ein weiterer Hubwagen hinzugekommen. Eine Person sei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt worden, so der Feuerwehrsprecher weiter. Die Firmenmitarbeiter hätten die Gebäude verlassen. Der Feuerwehreinsatz dauere noch an.

Erste Erkenntnissen zufolge könnte der Brand bei Dacharbeiten entstanden sein. Bilder zeigen, dass an einem Gebäude Baugerüste stehen. Die Firma, einer der weltweit größten Hersteller für Verpackungen aus Wellpappe, rechnet nach ersten eigenen Schätzungen mit einem Sachschaden im sechsstelliger Höhe. Die Polizei sperrte den Bereich der Bundesstraße 239, an der das Unternehmen liegt. Der Autoverkehr wurden in beide Richtungen umgeleitet.