Brand beim Schrotthändler führt zu starker Rauchentwicklung

Ein Schrotthaufen hat in Düsseldorf Feuer gefangen und zu dunklen Rauchschwaden über dem Stadtteil Oberbilk geführt.

Die Ursache für den Brand am Mittwochnachmittag auf dem Gelände eines Schrotthändlers sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. 60 Einsatzkräfte hätten das Feuer mittlerweile unter Kontrolle gebracht. Über die Warn-App Nina seien Anwohner gebeten worden, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Schrotthaufen sei 20 Meter lang, 10 Meter breit und 4 Meter hoch gewesen. Vermutlich habe es wegen Ölen und Fetten so stark gebrannt, so der Feuerwehr-Sprecher. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.