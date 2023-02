Mutter nach Hausbrand gestorben: Mordanklage gegen Sohn

Detmold

Die Staatsanwaltschaft Detmold hat Anklage gegen einen 56-Jährigen erhoben, der ein Feuer in einem Haus in Detmold gelegt und damit seine Mutter umgebracht haben soll. Die 77-Jährige hatte bei dem Brand am 25. November schwere Brandverletzungen erlitten und war einen Tag später in einer Klinik gestorben.

Von dpa