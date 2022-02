Brand im Gewerbegebiet: Solingen warnt vor giftigen Gasen

Solingen (dpa/lnw)

Bei einem Brand in einem Gewerbegebiet in Solingen werden gefährliche Substanzen freigesetzt. Die Stadt warnte am Donnerstag vor dem Austritt von giftigem Gefahrengut, vermutlich nitrose Gase, die im Gewerbegebiet Piepersberg bei einem Lastwagen-Brand austreten würden. Die Feuerwehr sei mit einem großen Aufgebot vor Ort. «Wer in der Nähe wohnt, wird gebeten, den Raum weitläufig zu umfahren und geschlossene Räume aufzusuchen. Fenster und Türen sollen geschlossen werden und bis zur Entwarnung bleiben», teilte die Stadt mit.

Von dpa