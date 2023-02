Brand im Krefelder Theater: Menschen aus Saal evakuiert

Krefeld (dpa/lnw)

Mehr als 500 Menschen sind wegen eines Brandes im Krefelder Theater während einer Musicalvorstellung aus dem Saal evakuiert worden. Der Vorhang war laut Mitteilung des Theaters am Sonntagabend an einem Scheinwerfer hängengeblieben und hatte Feuer gefangen. «Das ist bisher noch nie vorgekommen», sagte eine Sprecherin des Theaters am Montag.

Von dpa