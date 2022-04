Brand im Wohnhaus: Hund tot, Katze gerettet

Recklinghausen (dpa/lnw)

Bei einem Brand in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in Recklinghausen sind am Mittwochmorgen sechs Menschen gerettet worden. Zwei der sechs Personen, die das Gebäude im Stadtteil König Ludwig rechtzeitig und selbstständig verlassen konnten, seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert worden, teilte die Feuerwehr mit.

Von dpa