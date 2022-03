Brand in Düsseldorfer Krankenhaus: Station evakuiert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei einem Brand im Düsseldorfer St. Vinzenz-Krankenhaus ist eine Station evakuiert worden. Neun Patienten seien am Samstagabend auf andere Etagen verlegt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Nachdem eine automatische Brandmeldeanlage die Einsatzkräfte alarmiert habe, hätten sie Rauch in einem Patientenzimmer entdeckt und den Gefahrenbereich geräumt.

Von dpa