Brand in Essener Gesamtschule: Unterrichtsausfall

Essen (dpa/lnw)

Wegen eines Feuers in einer Essener Gesamtschule fällt dort an diesem Donnerstag der Unterricht aus. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr aus bislang ungeklärter Ursache am frühen Morgen in der Gesamtschule Bockmühle im Essener Stadtteil Altendorf ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war demnach bereits ein Feuerschein und eine starke Rauchentwicklung im ersten Stock des Gebäudes zu erkennen. Menschen wurden nicht gefunden - es gab demnach keine Verletzten.

Von dpa