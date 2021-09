Brand in Hagen: Fischsterben durch Salzsäure in Löschwasser

Hagen (dpa/lnw)

Nach einem Brand in einer Stahlfabrik in Hagen ist mit dem Löschwasser Salzsäure in die Volme gelangt und hat ein Fischsterben verursacht. Ein Sprecher der Stadt sagte am Dienstag, es seien rund 60 Kubikmeter verdünnte Salzsäure «punktuell und vorübergehend» mit dem Löschwasser in das angrenzende Gewässer gelangt. Trotz sofort eingeleiteter Gegenmaßnahmen am Freitag seien Fische verendet, zur Zahl könne man keine Angaben machen. Laut WDR waren Angler am Wochenende auf tote Fische, Krebse und Kleinlebewesen gestoßen.

Von dpa