Brand in Hochhaus Uni-Center: 14 Leichtverletzte

Köln (dpa/lnw)

Bei einem Brand im Uni-Center Köln, das als eines der größten Wohnhäuser in Europa gilt, sind am Donnerstagabend 14 Menschen verletzt worden. Sie hatten leichte Symptome einer Rauchvergiftung, wie ein Feuerwehrsprecher am späten Abend mitteilte. Es musste jedoch niemand ins Krankenhaus.

Von dpa