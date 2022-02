Brand in Kinderzimmer: Sechs Verletzte in Krefeld

Krefeld (dpa/lnw)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld sind sechs Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Mittwochabend aus unbekannter Ursache in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die entsprechende Wohnung und das Treppenhaus bereits stark verraucht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Familie aus der Brandwohnung sowie etliche andere Bewohner des Hauses im Stadtteil Hüls waren zu diesem Zeitpunkt bereits im Freien; einige andere Nachbarn aus den oberen Etagen konnte die Feuerwehr erst nach der Bekämpfung des Brandes und der Lüftung des verrauchten Treppenhauses ins Freie bringen.

Von dpa