Brand in Kita in Gevelsberg

Gevelsberg (dpa/lnw)

Kindergartenkinder und ihre Betreuer haben sich am Mittwoch wegen eines Feuers in einem Gruppenraum aus ihrer Kita in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) retten müssen. Sie seien unverletzt geblieben, teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache war unklar. Die Kriminalpolizei ermittle noch vor Ort, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend.

Von dpa