Brand in Krefeld: Familie in Krankenhaus

Krefeld (dpa/lnw)

In einem Gewerbebetrieb in Krefeld haben am Mittwoch 110 Feuerwehrleute einen weithin sichtbaren Brand gelöscht. Der Rauch sei schon von der Wache aus zu sehen gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. «Es brennt zum Teil massiv», sagte er am Mittag. Eine vierköpfige Familie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung verletzt ins Krankenhaus. Die Eltern und ihre Kinder wohnten in dem Gebäude. Handwerker hatten sie noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem mobilen Gerüst aus dem Obergeschoss gerettet, wie der Feuerwehrsprecher berichtete. In dem Gebäude befindet sich ein Unternehmen, das Glas in Wohnungen und Häuser einbaut.

Von dpa